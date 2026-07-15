«الداخلية» تحقق إنجازاً عالمياً بحصولها على ثلاث شهادات دولية

أبوظبي (وام)

حققت وزارة الداخلية إنجازاً مؤسسياً عالمياً جديداً بحصولها على ثلاث شهادات دولية للآيزو في الجودة والتميز وإدارة تصميم الخدمات، لتصبح بذلك أول جهة اتحادية، وأول جهة شرطية على مستوى العالم، تنال هذه الشهادات من شركة (LRQA)، المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة الآيزو الدولية.

وشمل الإنجاز حصول وزارة الداخلية، ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو (ISO 54002:2025) الخاصة بأنظمة إدارة الجودة، فيما حصلت الإدارة العامة للسعادة على شهادتي المطابقة العالمية لمواصفات الآيزو (ISO 23592:2021) الخاصة بإدارة التميز في الخدمة، و(ISO 24082:2021) الخاصة بإدارة تصميم الخدمات.

ويعكس هذا الإنجاز التزام وزارة الداخلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تعزيز الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية المؤسسية.

كما يأتي الحصول على هذه الشهادات نتيجةً للجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها فرق العمل في الوزارة لتطوير الأنظمة والعمليات، وتبني منهجيات حديثة في إدارة الجودة والتميز وتصميم الخدمات، وصولاً إلى تحقيق الريادة المؤسسية والاستدامة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتميزة.