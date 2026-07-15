الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تحقق إنجازاً عالمياً بحصولها على ثلاث شهادات دولية

شعار وزارة الداخلية
15 يوليو 2026 23:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية تقديراً لتميزهم

حققت وزارة الداخلية إنجازاً مؤسسياً عالمياً جديداً بحصولها على ثلاث شهادات دولية للآيزو في الجودة والتميز وإدارة تصميم الخدمات، لتصبح بذلك أول جهة اتحادية، وأول جهة شرطية على مستوى العالم، تنال هذه الشهادات من شركة (LRQA)، المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة الآيزو الدولية.
وشمل الإنجاز حصول وزارة الداخلية، ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو (ISO 54002:2025) الخاصة بأنظمة إدارة الجودة، فيما حصلت الإدارة العامة للسعادة على شهادتي المطابقة العالمية لمواصفات الآيزو (ISO 23592:2021) الخاصة بإدارة التميز في الخدمة، و(ISO 24082:2021) الخاصة بإدارة تصميم الخدمات.
ويعكس هذا الإنجاز التزام وزارة الداخلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تعزيز الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية المؤسسية.
كما يأتي الحصول على هذه الشهادات نتيجةً للجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها فرق العمل في الوزارة لتطوير الأنظمة والعمليات، وتبني منهجيات حديثة في إدارة الجودة والتميز وتصميم الخدمات، وصولاً إلى تحقيق الريادة المؤسسية والاستدامة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتميزة.

الإمارات
وزارة الداخلية
شهادة الآيزو
الآيزو
آخر الأخبار
احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخه
اقتصاد
احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخه
اليوم 23:37
فريق «تكامل البيانات العقارية» يناقش آليات معالجة تحديات البيانات ضمن منصة «عقاري»
اقتصاد
فريق «تكامل البيانات العقارية» يناقش آليات معالجة تحديات البيانات ضمن منصة «عقاري»
اليوم 23:33
فتح باب الترشح للمشاركة في «جوائز أبوظبي البحرية 2026»
اقتصاد
فتح باب الترشح للمشاركة في «جوائز أبوظبي البحرية 2026»
اليوم 23:30
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تحقق إنجازاً عالمياً بحصولها على ثلاث شهادات دولية
اليوم 23:16
«دبي للرطب» ينطلق السبت 18 يوليو بمبادرات جديدة تعزز حضور النخلة في المجتمع
علوم الدار
«دبي للرطب» ينطلق السبت 18 يوليو بمبادرات جديدة تعزز حضور النخلة في المجتمع
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©