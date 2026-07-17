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علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى
17 يوليو 2026 14:30

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة نيكولا نيمتشينوف، سفير الجمهورية الفرنسية، وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وقلدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية.

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وأشادت معاليها بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
فرنسا
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