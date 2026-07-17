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علوم الدار

20 ألف فرصة وظيفية وفرها معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية

مشاركون في فعاليات المعرض (وام)
18 يوليو 2026 01:17

دبي (وام)

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اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ9 من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف التي أقيمت برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي. 
وشارك في المعرض أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي إلى جانب 9 مؤسسات للتعليم العالي بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل واستكمال مسيرتهم التعليمية. 
ووفر المعرض ما يزيد على 20 ألف فرصة وظيفية إلى جانب أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية مما منح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي. 
وأجرت العديد من الجهات مقابلات توظيف أولية وقدمت للزوار شرحاً حول الوظائف والتخصصات المطلوبة وآليات التقديم وسط تفاعل كبير من الشباب الذين حرصوا على التعرف إلى الفرص المهنية والتعليمية المتاحة بما يعزز جاهزيتهم للانطلاق في مسيرتهم العملية والأكاديمية. 
وأكد سالم سيف البلوشي، اختصاصي أول استقطاب الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار حرصها على خلق قنوات تواصل مباشرة مع الطلاب المجندين للتعريف بشروط ومعايير القبول والبرامج الأكاديمية المتاحة. 
وأوضحت موزة المحرزي اختصاصية استقطاب المواهب في قسم الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري أن البنك يحرص على التواجد المستمر في هذا المعرض بهدف استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية الواعدة. 
ومن جانبه أشار الملازم أول سيف فاضل السويدي، مدير فرع الاستقطاب في وزارة الداخلية، إلى أن مشاركة الوزارة تمثلت في استقطاب كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة من مجندي الخدمة الوطنية في مختلف التخصصات العلمية والمجالات المطلوبة. 
من ناحيته أكد الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية أهمية التواجد في المعرض، موضحاً أن الأكاديمية - بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي - تطرح منحاً دراسية متميزة تغطي تخصصي «الملاحة البحرية» و«الهندسة البحرية». 
وأعرب إبراهيم الزعابي، نائب رئيس أول أكاديمية أدنوك الفنية عن سعادته بالمشاركة كشريك استراتيجي في المعرض، لاستعراض البرامج الفنية التي تواكب احتياجات قطاع الطاقة.
وفي السياق ذاته قال مروان البستكي، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تحرص على المشاركة الدورية لاستقطاب المجندين للعمل في قطاع الألمنيوم، والذي يعد أكبر قطاع صناعي في الدولة بعد النفط والغاز. 
وأشاد البستكي بكفاءة وجاهزية مجندي الخدمة الوطنية ولياقتهم البدنية والطبية، مشيراً إلى أن الشركة توفر 4 برامج تدريبية أساسية في عمليات تشغيل المصانع والصيانة، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و3 سنوات، تهدف إلى صقل مهاراتهم الفنية ليصبحوا خبراء في هذه الصناعة الحيوية فور تخرجهم والتحاقهم بأسرة الشركة. 

معرض الخدمة الوطنية للتوظيف
الإمارات
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معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
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معارض التوظيف
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