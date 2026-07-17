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علوم الدار

يوسف السركال: عهد الاتحاد التزام عملي متجدد

يوسف السركال: عهد الاتحاد التزام عملي متجدد
17 يوليو 2026 21:57

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، دعائم الاتحاد، ووضعوا رؤية استشرافية صنعت نموذجاً تنموياً استثنائياً، جعل الإنسان محور التنمية وغايتها. 
وقال السركال: «إن هذه المناسبة تجدد في نفوسنا معاني الوفاء لذلك العهد التاريخي، وتعزز مسؤوليتنا في مواصلة البناء على الإرث الوطني الذي أرساه الآباء المؤسسون، من خلال الإخلاص في العمل وترسيخ ثقافة الابتكار والارتقاء بجودة الحياة، بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة». 
وأضاف: «في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نستمد من قيم الاتحاد دافعاً متجدداً لمواصلة تطوير منظومة صحية متكاملة تتمحور حول الإنسان وتواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يجسد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في القطاع الصحي. وسيبقى عهد الاتحاد بالنسبة لنا التزاماً عملياً يتجدد كل يوم، نترجمه إلى مبادرات نوعية وخدمات مبتكرة وشراكات فاعلة تسهم في صون صحة المجتمع، وترسخ مسيرة وطننا الغالي نحو آفاق أبعد».

يوسف السركال
عهد الاتحاد
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