حمدان بن محمد: عهد الاتحاد نقطة انطلاق نحو وطن لا يعرف المستحيل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن عهد الاتحاد شكل نقطة انطلاق نحو وطن لا يعرف المستحيل.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، نستذكر العهد والوعد الذي جمع المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما الآباء المؤسسين على بناء وطنٍ واحد يجمع الجميع تحت رايته».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «ومن ذلك العهد، انطلقت مسيرة أثبتت أن الاتحاد هو مصدر قوتنا ومنعتنا وازدهارنا، وكان ذلك العهد نقطة الانطلاق نحو وطنٍ لا يعرف المستحيل».

وأكد سموه «اليوم، نواصل البناء على ذلك الإرث، مستلهمين رؤية الآباء المؤسسين وعزيمتهم، لترسيخ مكتسبات دولتنا وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً لأجيالنا القادمة».





في يوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، نستذكر العهد والوعد الذي جمع المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما الآباء المؤسسين على بناء وطنٍ واحد يجمع الجميع تحت رايته. ومن ذلك العهد، انطلقت مسيرة أثبتت أن الاتحاد هو مصدر… pic.twitter.com/RO93pPSVcS — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 18, 2026