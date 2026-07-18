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علوم الدار

الإمارات تعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد

علم الإمارات
18 يوليو 2026 23:48

أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ودعت دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف، وعدم الاستقرار.
كما دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها أمراً حيوياً للاقتصاد العالمي.
وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.

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المصدر: وام
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