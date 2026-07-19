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رئيس باراغواي يؤكد حرص بلاده على توسيع آفاق الشراكة مع الإمارات

رئيس باراغواي يؤكد حرص بلاده على توسيع آفاق الشراكة مع الإمارات
19 يوليو 2026 11:05

 أسونسيون (وام)
استقبل فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب المراقب العام لجمهورية باراغواي، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة، والحوكمة، والنزاهة، ومكافحة الفساد.
وأشاد فخامة الرئيس، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باراغواي، مؤكداً حرص البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز النزاهة والشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد.
مذكرة تفاهم

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وعلى هامش الزيارة، وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة ومكتب المراقب العام لجمهورية باراغواي مذكرة تفاهم، وقّعها معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي كاميلو بينيتيز ألدانا، المراقب العام لجمهورية باراغواي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسّسي، وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في مجالات الرقابة، والحوكمة، والنزاهة، ومكافحة الفساد، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية، ودعم الابتكار في العمل الرقابي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باراغواي.
     

الإمارات
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