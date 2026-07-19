الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم

سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم
20 يوليو 2026 00:50

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، التي وضعت الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم.
وكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس»: «الإمارات وكأس العالم. القائد لا يكتفي بقراءة المستقبل.. بل يصنعه».
وأضاف سموه «وهذا ما جسدته رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، حين جعلت من الابتكار والصناعة والاستثمار أدواتٍ لترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم».


أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: في "يوم عهد الاتحاد" نستذكر أن الأوطان تُبنى بالأمانة قبل الإمكانات
رئيس الدولة: في ذكرى "يوم عهد الاتحاد" نجدد العهد بالولاء والانتماء لاتحادنا وأرضنا وعَلمنا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الرؤية
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
20 يوليو 2026
سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم
علوم الدار
سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم
20 يوليو 2026
شعار ⁠القيادة ​المركزية ​الأميركية
الأخبار العالمية
"سنتكوم": مقتل جندي أميركي في شمال العراق
اليوم 23:50
دخان يتصاعد إثر حرائق على ساحل البحر المتوسط في فرنسا
الأخبار العالمية
فرنسا تخلي بلدات بسبب حرائق على ساحل البحر المتوسط
اليوم 23:21
«XRG» تعزز الحضور الاقتصادي العالمي للإمارات عبر تأسيس منصة أعمال متكاملة في الأميركتين
اقتصاد
«XRG» تعزز الحضور الاقتصادي العالمي للإمارات عبر تأسيس منصة أعمال متكاملة في الأميركتين
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©