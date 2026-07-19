سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، التي وضعت الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم.

وكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس»: «الإمارات وكأس العالم. القائد لا يكتفي بقراءة المستقبل.. بل يصنعه».

وأضاف سموه «وهذا ما جسدته رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، حين جعلت من الابتكار والصناعة والاستثمار أدواتٍ لترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم».







الإمارات🇦🇪 و كأس العالم.



القائد لا يكتفي بقراءة المستقبل.. بل يصنعه.

وهذا ما جسدته رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، حين جعلت من الابتكار والصناعة والاستثمار أدواتٍ لترسيخ مكانة الإمارات 🇦🇪 بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم. pic.twitter.com/Ngh9yV0R6s — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) July 19, 2026