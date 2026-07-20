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علوم الدار

«صيفنا سعادة 2026» يختتم أسبوعه الأول بمشاركة واسعة

برامج متنوعة ومشاركة واسعة خلال الفعاليات (وام)
20 يوليو 2026 10:17

عجمان (وام) 
اختتم البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2026»، فعاليات أسبوعه الأول، وسط مشاركة واسعة من الطلبة والنشء والشباب، ومجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي قدمتها الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة، ضمن جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات وتعزيز القيم الوطنية والمجتمعية.
وشهد الأسبوع الأول انطلاق عدد من البرامج المجتمعية والثقافية والرياضية والعلمية والترفيهية، إلى جانب الأنشطة الأسرية والمراكز الصيفية المخصصة للفتيات والبنين، والبرامج التخصصية التي تستهدف تطوير قدرات المشاركين وصقل مواهبهم، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.
وقال أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات «صيفنا سعادة 2026»، إن الأسبوع الأول شكّل بداية حيوية للبرنامج، وأتاح للمشاركين خوض تجارب جديدة في مجالات متعددة، مؤكداً أن التركيز لم يكن على كثافة الأنشطة فقط، بل على تقديم تجارب عملية تترك أثراً إيجابياً وتسهم في اكتشاف اهتمامات الطلبة وتنمية قدراتهم.

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