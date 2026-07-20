البرلمان العربي للطفل يستعرض مسيرته ويناقش تطوير منظومة عمله البرلماني

استعرضت هيئة البرلمان العربي للطفل، مسيرة البرلمان واستشراف ملامح المرحلة المقبلة، بما يعزّز رسالته في تمكين الطفل العربي وتنمية قدراته القيادية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة أمس، بمقر البرلمان في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وبحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مساعد الأمين العام، وإلياس بن عوض المعني، رئيس البرلمان، وعبدالله بوجيري، النائب الأول للرئيس، ومي جلال، النائبة الثانية للرئيس، وربيعة إبراهيم أبو رمان، رئيسة لجنة حقوق الطفل، وريان الشريدة، رئيسة لجنة الأنشطة، وماجد علي المرزوقي، أمين السر.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة العمل البرلماني والارتقاء بالبرامج والأنشطة التي ينفّذها البرلمان، بما يواكب تطلعات الأطفال العرب، ويعزّز دورهم في الحوار والمشاركة وصناعة المبادرات، انطلاقاً من رؤية البرلمان في إعداد جيل عربي واعٍ يمتلك أدوات القيادة والتفكير المسؤول، ويشارك بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه.

واستعرضت الهيئة، ما تم إنجازه خلال الدورة الرابعة للبرلمان وما تم تنفيذه من آليات شملت مواصلة تطوير البرامج التدريبية والبرلمانية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بالطفولة، إلى جانب بحث سبل توسيع المشاركة العربية في المبادرات الإعلامية والثقافية، وفي مقدمتها مجلة «البرلماني الصغير»، بما يتيح مساحة أوسع لإبراز إبداعات الأطفال العرب وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي والإعلامي العربي.

وتناول الاجتماع عدداً من المقترحات والأفكار التي تقدَّم بها أعضاء البرلمان، والتي تستهدف إثراء أجندة عمل الدورات المقبلة، من خلال طرح موضوعات تتناول القضايا التي تلامس واقع الطفل العربي وتدعم بناء شخصيته، وتُرسّخ ثقافة الحوار والهوية والانتماء والعمل المشترك، بما يعزّز مكانة البرلمان بوصفه منصة عربية رائدة لتأهيل القيادات الطفولية.

وأكد المجتمعون أن البرلمان العربي للطفل، الذي تحتضنه إمارة الشارقة، يواصل ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز المشاريع العربية المعنية بالطفولة، مستلهماً رؤيته من النهج الحضاري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في الاستثمار بالإنسان وإعداد أجيال عربية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وأقيم، عقب انتهاء الاجتماع، حفل تكريم للدول العربية المشاركة في أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، في مشهد جسّد روح التقدير والاعتزاز بما قدّمه الأعضاء طوال فترة عضويتهم.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت، خلال التكريم، أن أعضاء الدورة الرابعة قدّموا نموذجاً مشرّفاً للطفل العربي الواعي وأثبتوا أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات وإنجازات كان ثمرةً لجهود الأعضاء ودعم الدول العربية وحرص مشرفي الوفود على تمكين الأطفال من أداء رسالتهم البرلمانية على الوجه الأمثل.