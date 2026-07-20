«الموارد البشرية»: متابعات ميدانية لتعزيز سلامة العمال

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيارات ميدانية لعدد من مواقع العمل، للتأكد من تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، وتعزيز أعلى معايير السلامة والصحة المهنية خلال فصل الصيف، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، قام فريق من الوزارة، بالشراكة مع شرطة الشارقة، وشركة دبي للمرطبات، ومجموعة آستر، وجمعية دار البر، بزيارة تفقدية لموقع تابع لشركة الصّرح الكبير للإنشاءات في إمارة الشارقة، بهدف متابعة تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف وضمان سلامتهم المهنية.

وفي زيارة أخرى، قام فريق من الوزارة بالشراكة مع جمعية دار البر، ومجموعة آستر، وشركة دبي للمرطبات، بمتابعة ميدانية لموقع تابع لشركة مجموعة خانصاحب، واطّلع على إجراءات الوقاية المتبعة، كما شملت الزيارة توزيع حقائب تضم مستلزمات وقائية، دعماً لسلامة العمال، وتعزيزاً لوعيهم بالإجراءات الوقائية.



شراكة فاعلة

أكدت الوزارة، من خلال هذه الزيارات التزامها بترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مثالية للعمل والعيش، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لضمان إنتاجية واستدامة الأعمال، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء، لترسيخ ثقافة الوقاية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تسهم في استدامة الأعمال وجودة الحياة. ويعكس استمرار تنظيم سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري المنهجية الإنسانية لدولة الإمارات في سوق العمل، والجهود المستدامة لتعزيز بيئة العمل الرائدة وحماية العمالة وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم الإنتاجية ويرسّخ مكانة الدولة وجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

بيئة العمل

تُجسّد هذه السياسة، الشراكة التي تعتمدها الوزارة، مع القطاع الخاص ودوره الحيوي في تعزيز نموذج بيئة العمل الرائدة في الدولة، لا سيما في ضوء تسجيل الشركات في الأعوام السابقة مستوى التزام تجاوز 99% في تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، وذلك من خلال امتثالها للالتزامات، وإطلاق المبادرات التنافسية الداعمة للعمالة خلال فترة راحة الظهيرة.

وأظهر تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، جهود شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع في تعزيز نجاح هذه المبادرة الرائدة منذ إطلاقها، ودعم مسيرة سوق العمل الرائدة في الدولة.

وتُعد سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، مكتسباً في سوق العمل، ومرتكزاً رئيسياً في منظومة الصحة والسلامة المهنية، وثقافة راسخة لدى أصحاب العمل، نظراً لأهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة وحمايتهم وتجنيبهم الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

أماكن مظللة

تُلزم «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» الشركات بتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة المستثناة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

وتراقب منظومة التفتيش الرائدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين مدى التزام الشركات، وذلك من خلال أدواتها الذكية الرقمية، والجولات الميدانية، بالتوازي مع تنفيذ حملات التوعية للتعريف بأهمية هذه السياسة ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة.

السلبية

تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال، ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

12 ألف استراحة

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 12 ألف استراحة مكيّفة ومزوّدة بوسائل الراحة لعمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لاستخدامها من قِبل عمال التوصيل خلال فترة «سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري».

ويعكس توفير استراحات عمال التوصيل للعام الرابع على التوالي، المنهجية الإنسانية للدولة في سوق العمل، ومستوى رسوخ معايير الصحة والسلامة المهنية، والمسؤولية المجتمعية لدى مختلف الجهات، وحرصها على تعزيز بيئة العمل الآمنة، والرائدة، وتوفير جميع الإمكانات لحماية العمال الذين يعملون في المواقع الخارجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.



