«التنمية الأسـرية»:«بنظهر الأقوى والأفضل» يترجم رؤية «أم الإمارات» في تمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية تحظى بدعمٍ لا محدود ورعايةٍ كريمة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بدورها شريكاً أساسياً في بناء الوطن، وأرسى دعائم تمكينها في مختلف المجالات، لتواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج الحضاري، عبر سياسات وتشريعات ومبادرات نوعية عزّزت مكانة المرأة، ورسّخت حضورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.



وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اعتماد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»: «بنظهر الأقوى والأفضل» شعاراً ليوم المرأة الإماراتية: «هذه المبادرة تجسّد نهجاً وطنياً راسخاً تقوده سموها لترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والازدهار، ويؤكد حرص سموها على أن يظل هذا اليوم مناسبة وطنية تستحضر الإنجازات، وتستشرف المستقبل، وتحتفي بعطاء المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمع وصناعة الأجيال.

وأضاف معاليه: شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يحمل دلالات وطنية عميقة، ويُعد رسالة ملهمة تعكس الثقة بقدرات المرأة الإماراتية، وإيمان القيادة بدورها في صناعة المستقبل، نظراً لما يجسده من مرحلة جديدة من مسيرة التمكين، تقوم على تعزيز التنافسية، وإطلاق الطاقات، وتحفيز المرأة على مواصلة الريادة والابتكار، بما يرسخ إسهامها في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن ابنة الإمارات لم تَعُد تكتفي بالمشاركة في مسيرة التنمية، وإنما أصبحت تقودها في العديد من القطاعات الحيوية، بعدما هيّأت لها القيادة الرشيدة بيئة متكاملة أتاحت لها الانطلاق بثقة نحو آفاق الريادة والابتكار والإنجاز، لافتة إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من حضور مؤثّر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية هو ثمرة رؤية استشرافية واستثمار وطني طويل الأمد في الإنسان.

وقالت في تصريح بمناسبة اعتماد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، «بنظهر الأقوى والأفضل» شعاراً ليوم المرأة الإماراتية: «هذا الشعار يترجم رؤية سموها في تمكين المرأة، ويختصر مسيرة تنطلق منها الإماراتية نحو مستويات أعلى من التأثير والريادة، مستندةً إلى ثقة القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي صنعت للمرأة الإماراتية فضاءً واسعاً من الفرص».





