أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تستضيف الكاتبة شيماء المرزوقي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار مبادراتها الثقافية التطوعية الرامية إلى إثراء الفكر الدبلوماسي وتوسيع الآفاق المعرفية لطلابها، استضافت مكتبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لقاءً ثقافياً حوارياً مميزاً مع الكاتبة والأديبة الإماراتية الأستاذة شيماء محمد المرزوقي، لمناقشة كتابها: «محمد بن زايد.. القوة في عالم متوجس».شهد اللقاء حضوراً لافتاً من طلبة الأكاديمية، وأجواء حوارية مفتوحة وبسيطة اتسمت بالعمق والشفافية، حيث تم تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للكتاب الذي يرصد الرؤية الاستراتيجية والرؤى القيادية الفذّة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التعامل مع التحديات والتحولات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد استعرضت الكاتبة الأبعاد الفلسفية والسياسية التي تناولها الكتاب، وكيف نجحت الدبلوماسية الإماراتية في بناء نموذج فريد يوازن بين القوة والحكمة في عالم مليء بالمتغيرات والتوجسات.

وشاركت المرزوقي الحضور تجربتها الشخصية في البحث والكتابة، والتحديات المعرفية التي واجهتها لتوثيق هذا العمل الفكري الهام، موجّهةً نصائح ملهمة للطلبة حول أهمية القراءة والتحليل الرصين.

وأتيحت الفرصة لطلبة الأكاديمية لمناقشة أفكار الكتاب وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، التي ركّزت على أبعاد القيادة وصناعة القرار في ظل الأزمات العالمية.

وفي ختام اللقاء، قامت المؤلفة، بتوقيع نسخ إهداء من كتابها وتوزيعه على الطلبة والحضور، الذين أبدوا شغفاً كبيراً باقتناء هذا الإصدار الذي يشكل إضافة نوعية للمكتبة السياسية والدبلوماسية الإماراتية.

من جانبها، أعربت أسماء العامري، مسؤولة مكتبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن بالغ الشكر والتقدير للكاتبة، لتلبية هذه الدعوة، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل مباشر في صقل شخصية الدبلوماسي المستقبلي، وتسليحه بالفكر والوعي التحليلي اللازم لمواجهة تعقيدات المشهد الدولي.

وبدورها، أشادت المرزوقي، بالمستوى الفكري المتميز والوعي العالي الذي أظهره طلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال النقاش. لافته، أن مثل هذه اللقاءات الثقافية المعرفية والفكرية تعطي الكاتب بعداً آخراً لأعماله القادمة، وأن يكون جديراً بما سيقدمه من طرح في المحتوى والمضمون، وحين يقف الكاتب أمام هذه المؤسسات التعليمية العريقة والتي لها مكانتها وقيمتها بلاشك سينهل منها تجربة مهمة تضفي إليه الكثير سواء كانت من حيث الأفكار أو السيرة التي سترسخها مثل هذه اللقاءات المُلهمة.