الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك: تعلمنا من رئيس الدولة أن الهوية الوطنية هي هوية للبناء والطموح

نهيان بن مبارك: تعلمنا من رئيس الدولة أن الهوية الوطنية هي هوية للبناء
22 يوليو 2026 16:20

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أهمية البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية وما تضمنه من منطلقات وطنية ومعرفية، والذي ركز على تحليل جوانب وأبعاد المسيرة المظفرة لدولتنا العزيزة التي بلغت أعلى مراتب التطور وأصبحت مثالا في النهضة والتقدم، والأمان والاستقرار ونموذجا في تعزيز الأخوة والتعايش والتضامن والسلام، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

 

وقال معاليه إن الإمارات تسير إلى الأمام بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فهو القائد الذي يؤمن بقدرات وطاقات أبناء وبنات الوطن، ويسعى دائما لتمكينهم من المشاركة الواسعة والفعالة في كافة مجالات الحياة، بما يحمله لهم من ثقة في قدراتهم، وتوقعات عالية في قدرتهم على الأداء والإنجاز.

 

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال اللقاء السنوي المفتوح مع رواد الهوية الوطنية من طلاب الجامعات الإماراتية على مستوى الدولة، والذي عقد في جامعة أبوظبي اليوم "الأربعاء"، وذلك ضمن أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن بالجامعات، كما كرم معاليه المدربين والمشرفين المتميزين، إضافة إلى عدد من المانحين والشركاء.

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: تفعيل دور الأجيال الجديدة في تعزيز الهوية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

حضر اللقاء، رؤساء ومديرو الجامعات المشاركة في البرامج الصيفية، بجانب سعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن.

 

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية، يجسد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات ليكونوا نموذجاً حياً لقيم الهوية الوطنية، بما تحمله من قدرة على العطاء والإنجاز، وما تفيض به من مشاعر صادقة في حب الوطن، والحرص على تقدمه، وصون مصالحه وتحقيق أهدافه.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
رئيس الدولة
الهوية الوطنية
الهوية
آخر الأخبار
«أوقاف دبي»: 700 قاصر يشملهم قانون المعاملات المدنية الجديد
علوم الدار
«أوقاف دبي»: 700 قاصر يشملهم قانون المعاملات المدنية الجديد
اليوم 17:57
أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم
الرياضة
أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم
اليوم 17:50
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يومياً
اقتصاد
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يومياً
اليوم 17:49
منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لبطولة العالم في أبوظبي
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لبطولة العالم في أبوظبي
اليوم 17:45
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
علوم الدار
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©