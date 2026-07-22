نهيان بن مبارك: تعلمنا من رئيس الدولة أن الهوية الوطنية هي هوية للبناء والطموح

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أهمية البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية وما تضمنه من منطلقات وطنية ومعرفية، والذي ركز على تحليل جوانب وأبعاد المسيرة المظفرة لدولتنا العزيزة التي بلغت أعلى مراتب التطور وأصبحت مثالا في النهضة والتقدم، والأمان والاستقرار ونموذجا في تعزيز الأخوة والتعايش والتضامن والسلام، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال معاليه إن الإمارات تسير إلى الأمام بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فهو القائد الذي يؤمن بقدرات وطاقات أبناء وبنات الوطن، ويسعى دائما لتمكينهم من المشاركة الواسعة والفعالة في كافة مجالات الحياة، بما يحمله لهم من ثقة في قدراتهم، وتوقعات عالية في قدرتهم على الأداء والإنجاز.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال اللقاء السنوي المفتوح مع رواد الهوية الوطنية من طلاب الجامعات الإماراتية على مستوى الدولة، والذي عقد في جامعة أبوظبي اليوم "الأربعاء"، وذلك ضمن أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن بالجامعات، كما كرم معاليه المدربين والمشرفين المتميزين، إضافة إلى عدد من المانحين والشركاء.

حضر اللقاء، رؤساء ومديرو الجامعات المشاركة في البرامج الصيفية، بجانب سعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية، يجسد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات ليكونوا نموذجاً حياً لقيم الهوية الوطنية، بما تحمله من قدرة على العطاء والإنجاز، وما تفيض به من مشاعر صادقة في حب الوطن، والحرص على تقدمه، وصون مصالحه وتحقيق أهدافه.