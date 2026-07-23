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علوم الدار

جامعة الشارقة تواصل تعزيز الابتكار

معروضات في المختبر (وام)
24 يوليو 2026 01:13

الشارقة (وام)

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أنشأت جامعة الشارقة مختبر الابتكار بالتعاون مع مجموعة «إي آند» داخل حرمها الجامعي لتوفير بيئة متقدمة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتمكن الطلبة والباحثين من تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي والتقنيات الناشئة، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أولية وحلول تقنية قابلة للتطبيق.
وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، إن مختبر الابتكار يجسد الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال في دعم المبادرات التي تربط التعليم بالتطبيق العملي، وتمكين الطلبة من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي.

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