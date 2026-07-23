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علوم الدار

أحمد الصايغ: تقديم خدمات صحية مستدامة

أحمد الصايغ
24 يوليو 2026 01:15

دبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الدوري برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، حيث اعتمد تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، وذلك عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة في مطلع شهر يونيو الماضي.
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الحوكمة الفاعلة تمثّل ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستدامة والتميز، مشيراً إلى أن تطوير منظومة عمل مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة يعزز جودة اتخاذ القرار، ويرتقي بكفاءة المتابعة والإشراف على الأولويات الاستراتيجية، بما يرسخ نهجاً مؤسسياً يقوم على الكفاءة والشفافية، ويدعم توجهات الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً.
وأضاف معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية، وتبني أطر حوكمة مرنة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الأثر وترسيخ ثقافة التحسين المستمر والابتكار، لمواصلة تقديم خدمات صحية مستدامة تتمحور حول الإنسان وتلبي تطلعات المجتمع.
واعتمد المجلس تشكيل لجنة التطوير والتحسين ولجنة التدقيق والمخاطر، انطلاقاً من دورهما المحوري في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، وترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الأداء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية ويعزز الجاهزية لمواكبة المتغيرات المستقبلية. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة باستمرار تطوير منظومة العمل المؤسسي.
وأكد مجلس الإدارة في ختام الاجتماع مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز والاستدامة، بما يدعم ريادة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويرسخ مكانتها في تقديم خدمات صحية حكومية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

أحمد الصايغ
الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الخدمات الصحية
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