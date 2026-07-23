«أبوظبي للتراث» تكرّم شركاء نجاح «ليوا للرطب» بدورته الـ22

الظفرة (وام)

كرَّمت هيئة أبوظبي للتراث، شركاء نجاح ليوا للرطب بدورته الـ 22، من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، التي أسهمت في تقديم دورة متميزة امتدت لعشرة أيام زاخرة بالمسابقات والأنشطة التراثية والتوعوية والتفاعلية المتنوعة.

وسلَّم معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، يرافقه عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الدروع التقديرية لممثلي الجهات تعبيراً عن الاعتزاز والشكر لهم على مشاركتهم في إنجاح الدورة الثانية والعشرين التي أقيمت في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وشمل التكريم تقدير جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت مبادرات وخدمات مبتكرة لتطوير القطاعين الزراعي والتراثي، إضافة إلى تكريم الجهات المشاركة.