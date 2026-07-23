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«أبوظبي للدفاع المدني» تعزّز الوعي الوقائي في «ليوا للرطب»

«أبوظبي للدفاع المدني» تعزّز الوعي الوقائي في «ليوا للرطب»
24 يوليو 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتها في فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2026، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث، من خلال برامج وورش توعوية تفاعلية تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، ورفع جاهزية أفراد المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة.
وشهدت الفعاليات إقبالاً وتفاعلاً واسعاً من الزوّار، حيث قدّم مختصو الهيئة، بمشاركة متطوعي برنامج «المستجيب المجتمعي»، رسائل توعوية حول السلامة المنزلية، والاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، والإخلاء الآمن، والإسعافات الأولية، إلى جانب مسابقات تثقيفية وتوزيع جوائز تشجيعية للفائزين.
وجاءت المشاركة في إطار حملة «صيّف بأمان» التي تنفّذها الهيئة لنشر ثقافة الوقاية، وتعزيز الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستعداداً للتعامل مع الحالات الطارئة.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
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ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
معرض مهرجان ليوا للرطب
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