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رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 وأولياء أمورهم وعدداً من المعلمين والقيادات التربوية

رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 وأولياء أمورهم وعدداً من المعلمين والقيادات التربوية
24 يوليو 2026 17:15

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 على مستوى الدولة وعدداً من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية.
وهنأ سموه، في بداية اللقاء، أبناءه الطلبة وأسرهم ومعلميهم بهذا التفوق والتميز، متمنياً لهم التوفيق في مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية. كما أشاد سموه بدور جميع المعلمين لما بذلوه من جهود مخلصة في دعم تفوق الطلبة.

وأكد سموه أن تطوير التعليم في دولة الإمارات يعد ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الدولة وتقدمها، مشيراً سموه إلى أهمية دور المعلم والأسرة المحوري في إنجاح المنظومة التعليمية من خلال توفير بيئة أسرية مستقرة وتعليمية محفزة على التميز.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سررت باستقبال أبنائي طلبة الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2025-2026. أهنئهم بهذا التميز وأتمنى لهم دوام التوفيق، وأشيد بدور أسرهم وجهود معلميهم في دعمهم وتوفير بيئة محفزة لهم على التفوق». 
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «مواصلة تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها ستبقى ركيزة أساسية في مسيرة تنمية دولة الإمارات وتقدمها نحو المستقبل».

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من جانبه، أعرب وفد التربية عن شكره وتقديره لسموه لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه الطلبة والمنظومة التعليمية عامة وحرصه على تكريم المتفوقين والمتميزين ودعم مسيرتهم التعليمية نحو مزيد من التميز.
حضر المجلس كل من: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الطلبة
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قيادات تربوية
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