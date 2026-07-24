حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني ويشيد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات برئاسة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس، في قصر النخيل بأبوظبي، بحضور الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان.

واطلع سموّه، خلال اللقاء، على مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية التي تمتد إلى منطقة الظفرة، مشيداً بهذه الخطوة التي تعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية للدولة.

كما اطلع سموّه على جهود مجلس الأمن السيبراني في تطوير البنية التحتية الرقمية والقدرات الوطنية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يدعم بناء منظومة رقمية متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأعمال والمؤسسات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، انطلاقاً من رؤية وطنية تستند إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يعزز القدرات الدفاعية السيبرانية للدولة، ويوفر بيئة رقمية آمنة لمختلف المؤسسات والشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وتسريع التحول الرقمي نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.

وقال سموه، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «يشكل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية مكتسبات الوطن وتعزيز استدامة مسيرة التنمية الرقمية».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «جهودٌ وطنية مقدّرة يقودها مجلس الأمن السيبراني لتطوير منظومة الأمن السيبراني، وتمكين الكفاءات الوطنية عبر برنامج (CyberE71)، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في المجالات الرقمية ويواكب تطلعاتها المستقبلية».

وأشار سموّه إلى أهمية ترسيخ الثقافة السيبرانية لدى الأفراد والمؤسسات، بما يعزز القدرة على التصدي للتهديدات الرقمية والإلكترونية، ويحمي المكتسبات الوطنية، ويدعم توجهات الدولة المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات.

واطلع سموه على مستجدات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى خطط المجلس لتوسيع نطاق برنامج تعزيز الأعمال والابتكار ضمن منظومة الأمن السيبراني CyberE71، ليشمل رعاية الأفكار المبتكرة لطلاب المدارس والمؤسسات الجامعية ورواد الأعمال في منطقة الظفرة، من خلال بناء القدرات وتعزيز الابتكار، وتوفير بيئة حاضنة لتطوير حلول رائدة تسهم في حماية الفضاء الرقمي، ودعم الاقتصاد الرقمي.

وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن اهتمام سموّه بمتابعة مستجدات القطاعات الحيوية ذات الأولوية يجسد حرص سموّه على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الجاهزية الرقمية، وترسخ منظومة أمن سيبراني متكاملة، بما يدعم مسيرة التنمية في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي.