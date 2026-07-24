«الشارقة لإدارة الأصول» تنظّم زيارة إلى دار رعاية المسنين

الشارقة (الاتحاد)

في إطار التزامها بتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ قيم العطاء والتكافل، نظّمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، زيارة إلى دار رعاية المسنين التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، بمشاركة عدد من موظفيها، وذلك بهدف التواصل مع كبار السن وإدخال البهجة إلى نفوسهم، في مبادرة تجسِّد الاهتمام بالإنسان، وتعزز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وشهدت الزيارة لقاءات مباشرة مع كبار السن في الدار، تخللتها أحاديث ودية وتقديم هدايا رمزية، في أجواء عكست قيم التقدير والاحترام لكبار السن. وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء: «نؤمن في الشارقة لإدارة الأصول بأن بناء الأثر المجتمعي يبدأ من المبادرات التي تلامس الإنسان بشكل مباشر، وتسهم في تعزيز الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع، وتمثِّل هذه الزيارة فرصة لترجمة قيم الشركة إلى ممارسات عملية، من خلال تشجيع الموظفين على المشاركة في مبادرات تعزز التكافل المجتمعي وتنشر قيم الخير والعطاء في المجتمع».