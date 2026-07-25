السبت 25 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل فريق عمل الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات

رئيس الدولة يستقبل فريق عمل الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات
25 يوليو 2026 16:50

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فريق عمل تنظيم الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات.

وتبادل سموه والوفد، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الفريق لإنجاح تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
تعليم للمستقبل

من جانبه، أعرب الوفد عن فخره واعتزازه بالإسهام في تنظيم الاحتفاء الرسمي لدولة الإمارات بعيد اتحادها، والذي أبرز ماضيها العريق ومسيرتها وإنجازاتها الحضارية وتطلعاتها تجاه المستقبل، بجانب إرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وقيمه الأصيلة التي أسهمت في تشكيل هوية دولة الإمارات، مثمناً الدعم الذي حظي به الفريق من قبل القيادة، والذي كان له كبير الأثر في إنجاح احتفالات دولة الإمارات بعيدها الوطني.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فريق العمل
احتفال
احتفالات عيد الاتحاد
آخر الأخبار
تكريم مؤسسي شركات ناشئة إماراتيين في الفعالية الأولى لـ «مزن Hub71»
اقتصاد
تكريم مؤسسي شركات ناشئة إماراتيين في الفعالية الأولى لـ «مزن Hub71»
اليوم 19:02
فيورنتينا يقدم عرضاً لضم جواو ماريو من يوفنتوس
الرياضة
فيورنتينا يقدم عرضاً لضم جواو ماريو من يوفنتوس
اليوم 18:58
مقر القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا في بلجيكا
الأخبار العالمية
بلجيكا تعتقل متدربة في حلف الناتو بتهمة التجسس
اليوم 18:49
سبارتا براج يضم «ابن عم» هالاند!
الرياضة
سبارتا براج يضم «ابن عم» هالاند!
اليوم 18:48
"شكوى رقم 713317" يفوز بجائزة "الدار البيضاء للفيلم العربي"
الترفيه
"شكوى رقم 713317" يفوز بجائزة "الدار البيضاء للفيلم العربي"
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©