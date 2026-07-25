رئيس الدولة يستقبل فريق عمل الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فريق عمل تنظيم الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات.

وتبادل سموه والوفد، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الفريق لإنجاح تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

من جانبه، أعرب الوفد عن فخره واعتزازه بالإسهام في تنظيم الاحتفاء الرسمي لدولة الإمارات بعيد اتحادها، والذي أبرز ماضيها العريق ومسيرتها وإنجازاتها الحضارية وتطلعاتها تجاه المستقبل، بجانب إرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وقيمه الأصيلة التي أسهمت في تشكيل هوية دولة الإمارات، مثمناً الدعم الذي حظي به الفريق من قبل القيادة، والذي كان له كبير الأثر في إنجاح احتفالات دولة الإمارات بعيدها الوطني.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.