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علوم الدار

هزاع بن زايد: مهرجان العين للرطب يجسد مكانة النخلة في وجدان مجتمع الإمارات

هزاع بن زايد: مهرجان العين للرطب يجسد مكانة النخلة في وجدان مجتمع الإمارات
25 يوليو 2026 21:20

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إن مهرجان العين للرطب، الذي انطلق اليوم برعاية سموه، يجسد مكانة النخلة في وجدان مجتمع الإمارات.
وأكد سموه، على منصة «إكس»: «يجسد مهرجان العين للرطب في دورته الأولى مكانة النخلة في وجدان المجتمع الإماراتي، بوصفها رمزاً للعطاء والعمل، وامتداداً للقيم التراثية الأصيلة».
وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «كل التقدير للمزارعين والمشاركين والمنظمين على جهودهم لإنجاح هذه الفعالية الوطنية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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