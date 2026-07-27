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رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ويشيد بجهودهم الإنسانية العالمية

رئيس الدولة
27 يوليو 2026 16:32

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وهنأ سموه خلال اللقاء الفريق بمناسبة اجتيازه للمرة الثالثة عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة "المستوى الثقيل" والمعتمدة من قبل المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة..مشيداً بهذا الإنجاز الذي يؤكد كفاءة الفريق واستمرارية تميزه واحترافيته في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث وفي جميع الظروف.

وأكد سموه أن إنجاز الفريق يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في ميادين العمل الإنساني وتعزيز رسالتها في مد يد العون والمساعدة لجميع المتضررين في مناطق الكوارث والأزمات مشيراً إلى أنه بفضل هذه الجاهزية العالية أصبحت الدولة شريكاً رئيساً في مجالات العمل الإنساني ومواجهة الأزمات والكوارث العالمية.

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وقال سموه "نريد أن يظل الفريق نموذجاً يُحتذى في الكفاءة والجاهزية والمقدرة على مجابهة الصعاب.. وأن تبقوا خير سفراء لوطنكم نفخر بكم في كل المحافل الدولية..بارك الله في جهودكم".

حضر المجلس كل من..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
رئيس الدولة
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
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