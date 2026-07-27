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منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد

منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد
27 يوليو 2026 18:32

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي ناقش عدداً من الموضوعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والابتكار.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، مستجدات استراتيجية التحول الزراعي، ومبادرات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز تطبيقات الزراعة الذكية، إلى جانب البرامج الهادفة إلى تمكين المزارعين ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وتحقيق مستهدفات الإمارة في الأمن الغذائي.

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يأتي هذا الاجتماع، وهو الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وعضوية كل من: معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وبحضور الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة.

وأكد المجلس مواصلة العمل على تطوير منظومة زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الابتكار والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يدعم تحقيق رؤية أبوظبي في بناء قطاع زراعي متطور ومنظومة غذائية مرنة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

المصدر: وام
منصور بن زايد
اجتماع مجلس إدارة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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