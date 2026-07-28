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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سُلطة "دبي الإنسانية"

محمد بن راشد
28 يوليو 2026 13:55

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (19) لسنة 2026، بتشكيل مجلس إدارة "سُلطة دبي الإنسانية" برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني.

ويضم المجلس كلا من: عبدالله عبدالرحمن الشيباني، نائباً للرئيس، والأعضاء: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وراشد خليفة بالهول، ود. أنريكي شتايجر، ود. اينفيـر موريـتي، إضافة إلى المدير التنفيذي للسُلطة، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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يُذكر أن "دبي الإنسانية" هي أكبر مركز إنساني في العالم، وقد تأسست بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2003، لدعم الجهود الإغاثية العالمية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات الدائم في مجال العمل الإنساني.

وتعتبر "دبي الإنسانية" المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة التي تستضيف مجتمعاً متنوعاً يضم عشرات من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الشركات التجارية، والتي تتكامل أدوارها في تعزيز منظومة عالية الفاعلية للاستجابة الإنسانية لمواقف الطوارئ والأزمات في مختلف مناطق العالم.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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