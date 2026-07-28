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علوم الدار

لانا نسيبة تشارك في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية «مجلس التعاون»

لانا نسيبة تشارك في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية «مجلس التعاون»
29 يوليو 2026 00:26

شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، عبر الاتصال المرئي، في لقاء تشاوري مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة، ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر، وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.

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كما بحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.

وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

المصدر: وام
لانا نسيبة
مجلس التعاون الخليجي
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