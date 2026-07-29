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«العين للرطب» يستعرض مسيرة واحات العين

«العين للرطب» يستعرض مسيرة واحات العين
30 يوليو 2026 02:10

العين (الاتحاد)

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تستعرض بلدية مدينة العين، من خلال مشاركتها في مهرجان العين للرطب 2026، مسيرة نجاحها في الإشراف على واحات العين وإدارتها وتطويرها، باعتبارها إحدى أبرز المنظومات الرائدة في الحفاظ على الإرث الزراعي والثقافي والبيئي لمدينة العين. 
وقال المهندس راشد حمد النيادي، مدير مركز التشغيل والصيانة - وسط المدينة: «يأخذ جناح البلدية زوّار المهرجان في رحلة تفاعلية تسرد قصة واحات العين، وتستعرض تاريخها وأهميتها، ومنظومة إدارتها، وأبرز المبادرات والمشروعات التي نفّذتها البلدية للحفاظ عليها وتعزيز استدامتها، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، التي حققها مشروع واحات العين، والتي تعكس نجاح البلدية في الارتقاء بالواحات إلى مصاف النماذج العالمية في الإدارة البيئية والاستدامة، مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها التراثية».

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