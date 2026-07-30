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رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
30 يوليو 2026 18:25

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا.

جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس الكسندر فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية ــ الصربية وبناء شراكات تنموية مستدامة تعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

وثمن سموه حرص فخامة الرئيس الكسندر فوتشيتش على تطوير علاقات البلدين وازدهارها.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين.

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وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد زار مركز العرض التفاعلي لمعرض "إكسبو 2027" في بلغراد والذي ستستضيفه صربيا العام المقبل. واطلع سموه، من خلال عرض تقديمي، على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الدولي، متمنياً لصربيا النجاح والتوفيق في استضافتها هذه النسخة من المعرض. 

والتقطت لسموه، في ختام الزيارة، الصور الجماعية مع فريق عمل المعرض.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
صربيا
زيارة عمل
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