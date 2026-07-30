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علوم الدار

«نقل عجمان» تدرّب 2640 سائقاً ومشرفاً

«نقل عجمان» تدرّب 2640 سائقاً ومشرفاً
31 يوليو 2026 01:12

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة النقل بعجمان، عن تدريب وتأهيل 2640 متدرباً من الكوادر التشغيلية من سائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك ضمن جهودها لرفع كفاءة العاملين، وتعزيز مستوى الجاهزية، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وبلغ عدد المتدربين من سائقي مركبات الأجرة 970 متدرباً، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية لسائقي مركبات الأجرة 333 دورة، بما يعكس حرص الهيئة على تطوير مهارات السائقين وتعزيز جاهزيتهم التشغيلية.
كما شملت المؤشرات تدريب 767 متدرباً ضمن الدورات التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى 903 متدربين ضمن دورات مشرفي الحافلات المدرسية.

هيئة النقل
عجمان
الإمارات
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