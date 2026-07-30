زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش

حضر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، بمناسبة الذكرى الـ 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، العرش.

وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق باب القصر في أبوظبي، معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالدولة.

وأكّد سعادة السفير المغربي، في كلمة له بهذه المناسبة، عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات، والحرص الدائم لقيادتي البلدين على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف القطاعات، في مسيرة تعكس عمق التلاحم الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين.