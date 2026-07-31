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محمد الشرقي يشهد تخريج منتسبي الدورة التدريبية الصيفية لشرطة الفجيرة ويشيد بمخرجاتها

محمد الشرقي يشهد تخريج منتسبي الدورة التدريبية الصيفية لشرطة الفجيرة ويشيد بمخرجاتها
31 يوليو 2026 23:26

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج والمبادرات المجتمعية الموجّهة للناشئة والشباب، والتي تسهم في استثمار طاقاتهم وتطوير قدراتهم وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية لديهم.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدورة التدريبية الصيفية «أجيال الشرطة»، الحادية والعشرين للطبة والسابعة للطالبات، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمشاركة 392 طالباً و245 طالبة.

وأشار سموّه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمُخرجات البرامج والأنشطة المجتمعية الهادفة، انطلاقاً من دورها الهام في رفع وعي الأفراد وتنشئة أجيال تحمل مسؤولية وطنية وتسهم في بناء المستقبل.

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تضمن حفل التخريج فقرات متنوعة شملت استعراض حركات السلاح، والاستجابة والتدخل الأمني، وفقرة شعرية، وفيديو توثيقيا لبرنامج أجيال الشرطة.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة المتفوقين في البرنامج، وشركاء نجاحه.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة وعدد من المسؤولين والقيادات الشرطية في الإمارة وأولياء أمور الطلاب والطالبات منتسبي البرنامج.

المصدر: وام
محمد الشرقي
دورة تدريبية صيفية
شرطة الفجيرة
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