مستشفى الكويت بدبي ينشر ملحقاً بحثياً محكماً يضم 50 ملخصاً علمياً

دبي (الاتحاد)



حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى الكويت بدبي، إنجازاً علمياً جديداً بنشر مخرجات أسبوعها الأول للبحث العلمي في ملحق بحثي محكم يضم أكثر من 50 ملخصاً بحثياً .

وأكدت الدكتورة شريفة العمادي، مديرة مستشفى الكويت بدبي، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية المؤسسة في تكريس ثقافة البحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، حيث يشكل نشر مخرجات أسبوع البحث العلمي في إصدار علمي محكم امتداداً لجهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في بناء بيئة مؤسسية تجعل البحث والابتكار جزءاً أصيلاً من الممارسة السريرية، وتسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى حلول تدعم جودة الرعاية الصحية واستدامة تطويرها.

وأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التزام مستشفى الكويت بدبي بتمكين الباحثين، وتعزيز الإنتاج العلمي عالي الجودة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والتميز.

وذكرت أن الإصدار العلمي يضم أبحاثاً أجريت في مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو بالتعاون مع باحثيها، ويشمل طيفاً واسعاً من التخصصات، من بينها الطب الباطني والجراحة والأمراض الروماتيزمية والتمريض والصيدلة والصحة العامة والعلوم الصحية المساندة والجودة والابتكار.

وقالت الدكتورة سعاد هناوي، رئيسة اللجنة المنظمة للأسبوع الأول للبحث العلمي، استشارية أمراض الروماتيزم في المؤسسة، إن نشر هذا العدد من الملخصات العلمية في ملحق بحثي محكم يمثل دليلاً على نجاح الرؤية التي انطلق منها أسبوع البحث العلمي.