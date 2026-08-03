الثلاثاء 4 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مستشفى الكويت بدبي ينشر ملحقاً بحثياً محكماً يضم 50 ملخصاً علمياً

مستشفى الكويت بدبي ينشر ملحقاً بحثياً محكماً يضم 50 ملخصاً علمياً
4 أغسطس 2026 01:52

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى الكويت بدبي، إنجازاً علمياً جديداً بنشر مخرجات أسبوعها الأول للبحث العلمي في ملحق بحثي محكم يضم أكثر من 50 ملخصاً بحثياً .
وأكدت الدكتورة شريفة العمادي، مديرة مستشفى الكويت بدبي، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية المؤسسة في تكريس ثقافة البحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، حيث يشكل نشر مخرجات أسبوع البحث العلمي في إصدار علمي محكم امتداداً لجهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في بناء بيئة مؤسسية تجعل البحث والابتكار جزءاً أصيلاً من الممارسة السريرية، وتسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى حلول تدعم جودة الرعاية الصحية واستدامة تطويرها.
وأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التزام مستشفى الكويت بدبي بتمكين الباحثين، وتعزيز الإنتاج العلمي عالي الجودة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والتميز.
وذكرت أن الإصدار العلمي يضم أبحاثاً أجريت في مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو بالتعاون مع باحثيها، ويشمل طيفاً واسعاً من التخصصات، من بينها الطب الباطني والجراحة والأمراض الروماتيزمية والتمريض والصيدلة والصحة العامة والعلوم الصحية المساندة والجودة والابتكار.
وقالت الدكتورة سعاد هناوي، رئيسة اللجنة المنظمة للأسبوع الأول للبحث العلمي، استشارية أمراض الروماتيزم في المؤسسة، إن نشر هذا العدد من الملخصات العلمية في ملحق بحثي محكم يمثل دليلاً على نجاح الرؤية التي انطلق منها أسبوع البحث العلمي.

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» تستقطب مئات المشاركين في «ملتقى أم سقيم المجتمعي»
«صيفنا مرن» يرسّخ نجاح نموذج العمل في حكومة دبي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الكويت
دبي
مستشفى الكويت
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي إلى الجمهور
اليوم 23:59
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان: اتصالات دولية لوقف اعتداءات إسرائيل
4 أغسطس 2026
أسرة سودانية في مخيم للنازحين في سنار (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضربة بالمسيَّرات تسقط عشرات القتلى في دارفور
4 أغسطس 2026
انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون يؤكد واجب العدالة والحقيقـة والمحاسبة
4 أغسطس 2026
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة
4 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©