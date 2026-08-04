لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين بالشارقة تعتمد 34 طلباً جديداً بقيمة 1.7 مليون درهم

اعتمدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين بالشارقة 34 طلباً جديداً مستوفياً لشروط الحصول على المنحة التكميلية، بقيمة مالية سنوية بلغت نحو 1.711 مليون درهم، على أن يتم صرف المبالغ وإيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة عبد الله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وحضور أعضائها.

وبحثت اللجنة آليات تطوير الدعم الاجتماعي، ومتابعة مستجدات العمل المرتبطة بالمنح التكميلية للمتقاعدين.

وأكدت مواصلة جهودها في تحديث البيانات ومراجعة الطلبات وفق أعلى معايير الدقة والسرعة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، ودعم جودة حياة مواطني إمارة الشارقة.