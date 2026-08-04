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علوم الدار

«موسم المقيظ».. دورات تخصصية لمختلف الفئات العمرية

جانب من فعاليات موسم المقيظ في أبوظبي (من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:07

آمنة الكتبي (أبوظبي) 

تواصل وزارة تمكين المجتمع تنفيذ فعاليات «موسم المقيظ» في مختلف إمارات الدولة، حيث يشهد الأسبوع الأخير من الموسم تنظيم مجموعة من الدورات التخصّصية وورش العمل التفاعلية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات، وتعزيز المعارف، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر وجودة الحياة.
وتشهد إمارة أبوظبي غداً تنظيم ورشة «من التخطيط المالي إلى الادخار والاستثمار» في مركز نبض الفلاح المجتمعي، من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً، والمخصّصة لفئتي الشباب (15–35 عاماً) والراشدين (36–59 عاماً)، حيث تركّز على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية لإدارة الأموال، وبناء عادات ادخار فعالة، وفهم أساسيات الاستثمار، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية بثقة.
كما تنطلق في مدينة العين ورشة «نزرع للموسم.. من بذرة الصيف إلى حصاد الشتاء»، والتي يستضيفها مركز رزي – القطارة، من الساعة 11 صباحاً حتى 2 ظهراً، مقدمة تجربة تطبيقية تجمع بين مهارات الزراعة المنزلية والاستفادة من المحاصيل المحلية في إعداد وجبات صحية ومنتجات منزلية، بما يعزّز ثقافة الاستدامة والأمن الغذائي، وتستهدف المشاركين من مختلف الفئات العمرية.

استثمار

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يُعد «موسم المقيظ» إحدى مبادرات وزارة تمكين المجتمع، ويهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج تدريبية وتثقيفية وتفاعلية تسهم في تمكين أفراد المجتمع، وتنمية معارفهم ومهاراتهم، وبناء قدراتهم في عدد من المجالات الحيوية، بما ينسجم مع توجهات الدولة  نحو مجتمع أكثر وعياً وإنتاجية واستدامة، فيما تختتم فعاليات الموسم خلال الأسبوع الجاري بعد سلسلة من البرامج التي أقيمت في الدولة، حيث شهدت مشاركة واسعة من الأطفال واليافعين والشباب والراشدين.

أبوظبي
الاستثمار
الإجازة الصيفية
وزارة تمكين المجتمع
الإمارات
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