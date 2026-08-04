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«صون للرعاية والتأهيل» يرسِّخ الشراكة الأسرية

الحضور خلال الملتقى (من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:07

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز صون للرعاية والتأهيل، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، ملتقى «صون الأُسري» بمشاركة أُسر الأحداث، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الرؤى، بما يدعم رحلة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع. ويأتي تنظيم الملتقى ضمن نهج الهيئة في قيادة منظومة اجتماعية متكاملة تعتمد على خدمات مرنة واستباقية مدعومة بالشراكات الاستراتيجية، بما يعزّز دور الأسرة كشريك فاعل، ويدعم استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات، ويطوّر الخدمات الاجتماعية وفق احتياجات المستفيدين وأسرهم.
وركّز الملتقى على تعزيز الحوار المباشر مع الأُسر وأولياء الأمور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، إلى جانب مناقشة البرامج التأهيلية والخطط الفردية للمستفيدين، بما يعزّز التكامل بين الأسرة والمركز، ويدعم تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات.

تكامل الأدوار

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أكدت زينب عبدالله الدشتي، مديرة مركز صون للرعاية والتأهيل، أن الأسرة تُمثل شريكاً أساسياً في نجاح برامج الرعاية والتأهيل، مشيرةً إلى أن تكامل الأدوار بين الأسرة وفريق العمل يسهم في توفير بيئة داعمة تُعزّز فرص الإصلاح والتمكين وإعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع. وأضافت: «نؤمن في مركز صون بأن التواصل المستمر مع الأسرة يمثّل عنصراً أساسياً في تطوير الخدمات وتعزيز أثرها، ويأتي ملتقى صون الأُسري ليشكّل منصة للحوار والشراكة، بما يدعم جودة حياة المستفيدين وأُسرهم».

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هيئة تنمية المجتمع
هيئة تنمية المجتمع في دبي
دبي
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