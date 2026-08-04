«شرطة أبوظبي» تحذّر من زيادة عدد الركاب في المركبات

أبوظبي (الاتحاد)



حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين من خطورة زيادة عدد الركاب في المركبات المخصّصة لنقلهم بما يتجاوز العدد المقرر، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لسلامة الركاب، ويضاعف من مخاطر الإصابات الجسيمة والوفيات عند وقوع الحوادث المرورية، مؤكدة أن الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمركبة يُعد من أهم متطلبات السلامة المرورية.

وأكدت أن بعض السائقين يستهينون بهذه المخالفة، رغم ما يترتب عليها من مخاطر جسيمة، أبرزها عدم توافر أحزمة الأمان لجميع الركاب، وتأثر قدرة السائق على التحكم بالمركبة، وزيادة احتمالية وقوع الحوادث، داعية السائقين إلى عدم المجازفة بسلامة الركاب تحت أي ظرف.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن مخالفة زيادة عدد الركاب في السيارة المخصصة لنقلهم عن العدد المقرر تبلغ 500 درهم إماراتي، مع تسجيل 4 نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة 7 أيام.

ودعت شرطة أبوظبي جميع السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، والتأكد من جلوس جميع الركاب في المقاعد المخصّصة لهم وربط أحزمة الأمان، مؤكدة أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقوانين يسهم في حماية الأرواح وتعزيز أمن الطرق، انسجاماً مع الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في «أمن الطرق الذكي».