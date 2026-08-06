الخميس 6 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
6 أغسطس 2026 09:07

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة السير باتريك ألين، الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير باتريك ألين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بوليفيا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة: ذكرى تولي الشيخ زايد الحكم في أبوظبي محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
جامايكا
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
قضية العتاد العسكري للسودان.."النيابة العامة": مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به
علوم الدار
في قضية العتاد العسكري للسودان.."النيابة العامة": مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به
اليوم 12:33
رحيمي يطمئن جماهير العين: «الزعيم» يسير في الطريق الصحيح
الرياضة
رحيمي يطمئن جماهير العين: «الزعيم» يسير في الطريق الصحيح
اليوم 12:30
«الشارقة البحري» يعتمد مشاركة مارتينسن بمونديال الفورمولا 4
الرياضة
«الشارقة البحري» يعتمد مشاركة مارتينسن بمونديال الفورمولا 4
اليوم 12:28
ميسي يقتنص لقب أفضل هداف في كأس الرابطتين
الرياضة
ميسي يقتنص لقب أفضل هداف في كأس الرابطتين
اليوم 12:26
اتحاد الأثقال ونادي أبوظبي يناقشان مستقبل اللعبة في زيارة رسمية
الرياضة
اتحاد الأثقال ونادي أبوظبي يناقشان مستقبل اللعبة في زيارة رسمية
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©