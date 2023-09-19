الأربعاء 20 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

37 % نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول

37 % نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول
19 سبتمبر 2023 12:33

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بنسبة 37%، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 35.8% في معاملات خدمة التخليص على البضائع، و20% في معاملات خدمة طلب التخليص في المناطق والأسواق الحرة.
وسجلت جمارك أبوظبي نمواً في البيانات الجمركية خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، فيما سجلت معاملات التخليص قبل الوصول 38% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة.
وشكل إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول الذي استحوذ على 57% من بيانات الخروج و22% من بيانات الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة نوعية لا سيما مع إطلاق إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة، في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، لرفع رضا المتعاملين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي، وتخفيض التكاليف من خلال تخفيض أجور الأرضيات ووقت التخزين قبل عملية التخليص، والتوسع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2023، تعكس الانتعاش الاقتصادي للدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع القطاعات، وذلك نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارات في منظومة الاقتصاد العالمية، بما ينسجم مع تحقيق محاور رؤية الإمارات 2071 والتي تشكل خارطة طريق لبناء اقتصاد ينافس أفضل اقتصادات العالم، ورؤية نحن الإمارات 2031 التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وأوضحت جمارك أبوظبي أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ريادتها العالمية في القطاع الجمركي، تعمل باستمرار على تقديم حلول ذكية وتقنيات رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز العمل الجمركية، ونجحت خلال رحلة التحول الاستراتيجي في تطوير منظومة عملها وتحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، لا سيما الخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي، مما يدعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية.

الإدارة العامة لجمارك أبوظبي
آخر الأخبار
فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية
الأخبار العالمية
فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية
اليوم 19:33
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
الرياضة
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
اليوم 19:14
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
الرياضة
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
اليوم 19:09
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
الرياضة
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
اليوم 19:06
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
علوم الدار
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©