أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمار في العقارات الفاخرة

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أسعار الشقق والفلل الفاخرة في أبوظبي خلال العام الحالي، وسط زيادة ملحوظة في الطلب على الشراء، لا سيما بالمشاريع الجديدة، بمناطق السعديات والريم وياس والراحة.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» أن أبوظبي باتت وجهة جاذبة للاستثمار في العقارات الفاخرة مع جذب عدد كبير من المستثمرين الدوليين، في ظل ما توفره الإمارة من نمط حياة ومستوى معيشة عالٍ، فضلاً عن المزايا الضريبية الجاذبة، بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوافر الأمن والأمان.

وأكدت شركة «نايت فرانك» مؤخراً أن أبوظبي، من بين أكثر وجهات الاستثمار العقاري شعبية للأثرياء العالميين، موضحة أن الإمارة تحولت إلى نقطة جذب سياحية واستثمارية عالمية. وأوضحت الشركة في تقرير استطلاعي حديث، أن أبوظبي برزت كثاني أكثر وجهات الاستثمار العقاري شعبية للأثرياء العالميين، بعد دبي، حيث قال 21% من المستطلعين إنهم يُفضلون العاصمة الإماراتية وجهة مفضلة لشراء العقارات في الإمارات. وتستمد أبوظبي جاذبيتها من مزيج مميز من المعالم الثقافية والبنى التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك جزيرة ياس وسوق أبوظبي العالمي وجزيرة السعديات، كما عززت سمعتها من خلال المتاحف ذات المستوى العالمي مثل متحف اللوفر ومتحفي غوغنهايم وزايد المرتقبين، بحسب التقرير. وبحسب تقرير «استيكو للخدمات العقارية»، سجل متوسط أسعار مبيعات الفلل في أبوظبي زيادة تقارب 2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، مشيراً إلى استمرار مجمعات الفلل الفاخرة والراسخة في التفوق، حيث حققت بعض المجمعات نمواً في أسعار المبيعات يقترب من 6%.



ارتفاع الأسعار

وأظهرت مؤشرات السوق العقاري في أبوظبي بمنظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفاع أسعار الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بجزيرة الريم من 750 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 960 ألفاً خلال الربع الثاني من العام ذاته، والشقة ذات الغرفتين من 1.5 إلى 1.57 مليون، والثلاث غرف من 1.75 إلى 2.15 مليون درهم، فيما تراجعت أسعار الاستوديوهات من 725 إلى 610 آلاف درهم، والأربع غرف من 2.44 إلى 2.1 مليون درهم.

وفي جزيرة السعديات، ارتفع متوسط سعر بيع الفلل ذات الأربع غرف بالجزيرة من 6.4 إلى 6.6 مليون درهم، فيما تراجعت أسعار بيع الخمس غرف من 7.7 إلى 7.6 مليون درهم،

وفي جزيرة ياس ارتفعت أسعار الشقق ذات الغرفتين من 1.35 إلى 1.44 مليون درهم، فيما شهدت أسعار بقية الوحدات استقراراً أو تراجعاً طفيفاً.



طلب مرتفع

وأعلنت الدار العقارية الشهر الحالي بيع 3 مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» بجزيرة ياس في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع. وأكد راشد العُميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير، أن الطلب المرتفع على أولى مراحل المشروع التي تم إطلاقها مؤخراً، شجع الشركة على طرح 3 مبان إضافية للبيع، لافتاً إلى وجود طلب قوي على المشاريع النوعية التي توفر عقارات فاخرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والدوليين، فضلاً عن المشترين المحليين.

واستحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي مبيعات «غاردينيا باي»، ما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للعملاء الدوليين والمقيمين داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الـ37% المتبقية.



وحدات فاخرة

وكشفت كيو للعقارات مؤخراً أن المرحلة الثالثة من شققها الفاخرة في مجمع ريم هلز، والتي تتألف من شقق رحبة بغرفة نوم واحدة، وبغرفتين، وثلاث غرف، قد بيعت ونفدت بالكامل خلال أقل من أربع ساعات فقط. وأكد ديفيد هارمان، رئيس قسم التطوير لشركة كيو للعقارات، أن الشركة استقبلت طلباً مرتفعاً على شراء الشقق بالمرحلة الثالثة من مشروع ريم هلز، والذي يوفر وحدات سكنية فاخرة تُلبي متطلبات شرائح متنوعة من العملاء، نظراً لموقعه المتميز بجزيرة الريم، وأسعاره التنافسية، فضلاً عن التصميم المتميز للوحدات ذات المواصفات والتصاميم الجاذبة.

وأوضح أن «كيو للعقارات» أطلقت مؤخراً المرحلةَ الأخيرةَ من شققها الفاخرة ضمن مُجمع ريم هلز، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع خلال المراحل السابقة، متوقعاً أن تستمر هذه المرحلة في جذب العملاء الراغبين في الحصول على شقة ذات جودة عالية وموقع مميز.

وسيوفر «ريم هلز» نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم.



الشقق والفلل الفاخرة

تصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق الأكثر بحثاً من قِبل المستخدمين عن الشقق الفاخرة وفقاً لبيانات تقرير دوبيزل عن شراء عقارات أبوظبي للنصف الأول 2023، مع ارتفاع متوسط سعر القدم المربع بنحو 0.19% ليصل إلى 1.034 درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2022، فيما بلغ العائد على الاستثمار 6.58%.

وتقدمت منطقة جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر بحثاً من قِبل المستخدمين عن الفلل الفاخرة، وذلك بمتوسط عام للسعر بلغ 3.9 مليون درهم، فيما بلغ العائد على الاستثمار 4.62%، بحسب التقرير.