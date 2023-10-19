الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دراسة: الشمس في طريقها لتصبح مصدر الطاقة الأكثر أهمية في العالم

صورة موضوعية
19 أكتوبر 2023 10:27

قال باحثون بريطانيون في بحث نُشر حديثا إنه من المرجح أن تصبح الشمس أهم مصدر للطاقة في العالم بحلول عام2050. 

وقال باحثون من جامعة إكستير وكلية لندن الجامعية إن قطاع الطاقة ربما وصل لنقطة تحول حيث بدأت" الدورة الفعالة" ذات التعزيز الذاتي في التحرك بين استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وعملية التعلم بالنسبة للشركات لجعل تكلفتها معقولة.

وقال كبير الباحثين فيمكي نيجسي من معهد إكستر للأنظمة العالمية في بيان صحفي " يعني تقدم موارد الطاقة المتجددة أن المشاريع التي يهيمن عليها الوقود الأحفوري لم تعد منطقية".

أخبار ذات صلة
اجتماع مجلس «آيرينا» في أبوظبي
مدير تسهيل تمويل المشروعات بـ«آيرينا» لـ«الاتحاد»: الإمارات ضمن الأعلى عالمياً في نصيب الفرد من الاستثمار بـ «المتجددة»

وأضاف البيان أن هناك اعتقادا متزايدا بأن خفض تكلفة الطاقة المتجددة بصورة كبيرة سوف يسهل خفض الكربون في الدول النامية. وعلى الرغم من أن مسار الطاقة الشمسية لتصبح المصدر الأكثر أهمية للطاقة أصبح واضحا، حتى دون دعم السياسات المناخية الأكثر طموحا، حذر الباحثون من أن هناك " حواجز" ما زال من الممكن أن تعرقل ذلك.

وأشار الباحثون إلى أن هناك مجالات يمكن أن تعوق التحول نحو هيمنة الطاقة الشمسية وهى توافر محطات الطاقة المستقرة، وتمويل الطاقة الشمسية في الدول النامية، وقدرة سلاسل الامداد، وغيرها. ولذلك أوصى الباحثون بأنه يتعين على الحكومات التركيز بصورة أقل على التحول للطاقة الشمسية نفسها، والتركيز بصورة أكبر على القضاء على الحواجز.

المصدر: وكالات
الطاقة الشمسية
الشمس
الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
الرياضة
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
اليوم 16:12
الإمارات ترسل 68 طنا مساعدات غذائية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات ترسل 68 طنا من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة
اليوم 16:04
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
الرياضة
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
اليوم 16:03
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©