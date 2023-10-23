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اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» تطلق صندوق بلاكستون للدين الخاص

جزيرة المارية في أبوظبي
23 أكتوبر 2023 18:59

 

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار «Invest AD»، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» أمس، صندوق بلاك ستون للدين الخاص «Invest AD Blackstone Private Debt Fund».
وسيوفر الصندوق، الخاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، نافذة محلية للوصول إلى استراتيجيات بلاكستون الائتمانية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إذ ستقدم النافذة منصة بلاكستون الائتمانية الخاصة بالمؤسسات للمستثمرين المؤهلين من غير الأمريكيين، وخاصة في دولة الإمارات.
ويعد صندوق «Invest AD Blackstone Private Debt Fund» أول صندوق ائتماني عالمي خاص للمستثمرين المحترفين في الإمارات، وذلك بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع في يناير 2023، عن إطلاق نافذة للوصول إلى الأصول التي لطالما كانت متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين على وجه الخصوص.
وقال رشمي مدان رئيس شركة بلاكستون لحلول إدارة الثروة الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رشمي مدان: نفخر بشراكتنا مع شركة أبوظبي للاستثمار - Invest AD - لإتاحة حلول ائتمانية خاصة من الدرجة المؤسسية لعملائهم.
وقال محمد بهزاد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار «Invest AD»: ستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلاكستون من توفير منصة ائتمانية خاصة شبه نقدية لعملائنا، وذلك لأن الائتمان الخاص يمتلك القدرة على إنتاج عوائد قوية كجزء من محافظ المستثمرين.

 

شركة أبوظبي للاستثمار
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