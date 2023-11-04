مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي.. تقنيات متطورة وخدمات ذكية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تجارب مميزة يقدمها مبنى المسافرين A الجديد لمسافريه لتحويل رحلتهم من رحلة سفر اعتيادية وروتينية إلى رحلة ممتعة وسلسة ومريحة، وذلك من خلال تطبيقات بتقنية الواقع المعزز، وخدمات ذكية طوال الرحلة ومرافق متنوعة.

ويعد مبنى المسافرين A، أول مطار في العالم يستخدم جميع نقاط الاتصال والتلامس البيومترية التسع، وهي: الصالة والمحلات التجارية والبوابات الإلكترونية ومكاتب الهجرة والجوازات والخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة ومكاتب إجراءات السفر والنقل والتسجيل قبل السفر وبوابات الصعود للطائرة.

ويحتاج المسافر عبر مبنى المسافرين الجديد متوسط 12 دقيقة للمشي، خلال رحلة سفره من الرصيف إلى البوابة، بينما سيكون الحد الأدنى للوقت اللازم لربط رحلات الركاب 45 دقيقة.

وسيكون مبنى المسافرين A أول مطار في العالم يستخدم جميع نقاط الاتصال والتلامس البيومترية التسع، وهي الصالة والمحلات التجارية والبوابات الإلكترونية ومكاتب الهجرة والجوازات والخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة ومكاتب إجراءات السفر والنقل والتسجيل قبل السفر وبوابات الصعود للطائرة.

ويوفر مبنى المسافرين الجديد خدمة التسليم الذاتي للأمتعة وإنهاء إجراءات السفر باستخدام البيانات البيومترية من خلال 14 منصة لتسجيل الوصول ذاتياً ما يسهم في تعزيز معايير الأمن والسلامة والكفاءة، وتسهم خدمة التسليم الذاتي للحقائب في الحد من طوابير الانتظار الطويلة عند المنصات التقليدية لإنهاء إجراءات السفر، وتمكين المسافرين من التحكم بوقتهم بدقة أكبر وإسهام الحلول البيومترية المدمجة ضمن الخدمة الذاتية لتسليم الحقائب في الارتقاء بتجربة المسافرين.

تطبيقات ذكية

وفيما يتعلق باستخدام التطبيقات الذكية، يقدم مبنى المسافرين الجديد تقنية جديدة وهي تطبيق «WAYFINDER» المدعوم بتقنية الواقع المعزز ضمن كافة أنحاء مبنى المسافرين لمساعدة المسافرين على التنقل بالاتجاه الصحيح داخل مبنى المطار وإتاحة اختيار مسار شخصي مع خيارات متحركة ثلاثية الأبعاد ترمز للصحراء والواحة والمدينة والبحر، ويتيح التطبيق التنقل بطريقة مريحة وتفاعلية لضمان تجربة سفر معززة وممتعة، وإمكانية توفير المزيد من التجارب المستقبلية التفاعلية مثل الألعاب المدعومة بتقنيات الواقع المعزز والبحث عن كنوز.

ومن الخدمات الأساسية في المطار، يوفر المبنى الجديد شبكة واي فاي غير محدودة وسريعة ومجانية لضمان بقاء الركاب على اتصال طوال رحلتهم، إضافة إلى تجربة غامرة رقمياً للترفيه وإبهار الضيوف، وتتوفر محطات شحن مجانية للهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، إضافة إلى عربة نقل مجانية لخدمة الركاب داخل مبنى المطار عند الطلب لضمان راحتهم وسهولة تنقلهم، وتتوفر صالات اللؤلؤ وصالات الألماس المخصصة لرجال الأعمال وضيوف الدرجة الأولى للاسترخاء وتناول الطعام والترفيه، إضافة إلى صالات الاتحاد للطيران لدرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.

مواقف السيارات

ولمواقف السيارات، يضم المبنى 3380 موقفاً للسيارات للفترات القصيرة و1496 موقفاً للفترات الطويلة، فضلاً عن خدمات مساعدة خاصة مخصصة و163 منفذاً للمحلات والمطاعم والمقاهي والعديد من العلامات التجارية الفارهة على مساحة 35 ألف متر مربع. ويتم انتقال شركات الطيران البالغ عددها 28 شركة عبر ثلاث مراحل في الفترة ما بين 1 و14 نوفمبر، حيث تضم المرحلة الأولى، وهي في الأول من نوفمبر، نحو 16 شركة طيران من بينها ويز إير أبوظبي، والطيران الهندي، وطيران بيجاسوس، وغيرها، بينما المرحلة الثانية تبدأ في 9 نوفمبر، حيث ستنتقل الاتحاد للطيران برحلات مختارة، فيما تضم المرحلة الثالثة 12 شركة طيران، من بينها باقي رحلات الاتحاد للطيران، والعربية للطيران، والطيران السعودي، ومصر للطيران، والملكية الأردنية، وطيران الخليج، وطيران القطرية وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «مطارات أبوظبي» المشغلة لمطار أبوظبي الدولي قد أعلنت أنه خلال الفترة الانتقالية الدقيقة بين 1 و14 نوفمبر، سيجري تشغيل كافة المباني في آنٍ معاً («A»، «1»، «2» و«3»)، على أن تستخدم كل شركات الطيران مبنى المسافرين الجديد «A» حصرياً اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل.