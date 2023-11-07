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اقتصاد

«السياحة العالمية»: الفجيرة وجهة سياحية مستدامة

رمال ذهبية ناعمة، ومياه زرقاء صافية، تجعل شاطئ العقة في الفجيرة مقصد عشاق الجمال الفطري والهدوء، والباحثين عن الاسترخاء في أحضان الطبيعة بعيداً عن حياة المدينة وروتينها. (تصوير صادق عبدالله)
7 نوفمبر 2023 16:10

الفجيرة (وام)

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن اعتماد إمارة الفجيرة رسمياً وجهة سياحية مستدامة، ومنحت مركز الفجيرة للمغامرات شهادة عضوية تؤكد انتسابه إلى عضوية منظمة السياحة العالمية.جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في سمرقند - أوزبكستان في 18 أكتوبر 2023، بحضور مركز إمارة الفجيرة، الذي قدم ملف الاعتماد، وعرض الوجهات والمشاريع المتعلقة بالمغامرات والسياحة المستدامة في الإمارة.


وبهذه المناسبة، قال عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات " يؤكد هذا الاعتماد من منظمة السياحة العالمية الجهود الجبارة والإلتزام الذي تبذله إمارة الفجيرة، حيث تسعى باستمرار إلى تحقيق مكانة رائدة في جميع القطاعات، مسترشدةً بتوجيهات ورؤية قيادتها الحكيمة".وأضاف " لطالما كان قطاع السياحة ضمن أولويات الإمارة، مع تركيزها القوي على ضمان استدامته. ويفخر فريقنا في مركز الفجيرة للمغامرات بأن يكون له دور في الترويج للإمارة على نطاق عالمي، من خلال نيله العضوية الحصرية في منظمة السياحة العالمية".

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وتشكل الشهادة اعترافاً بالتزام مركز الفجيرة للمغامرات باحترام ومراعاة ودعم أهداف منظمة السياحة العالمية ومبادئها وسياساتها، فضلاً عن نجاحه في الإيفاء بالالتزامات والمسؤوليات المحددة للعضو المنتسب.


ويضم الأعضاء المنتسبون لمنظمة السياحة العالمية أكثر من 500 شركة ومؤسسة تعليمية وبحثية ووجهات سياحية ومنظمات غير حكومية، مما يجعل المنظمة بمثابة منصة للأعضاء للمشاركة في الحوار وتبادل المعرفة واتخاذ الإجراءات والعمل معاً لتعزيز مشاركة المعرفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.


ويعد مركز الفجيرة للمغامرات أول مؤسسة حكومية تأسست بموجب مرسوم أميري من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويتولى مهمة تنظيم وتنشيط سياحة المغامرات في إمارة الفجيرة.

الفجيرة
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