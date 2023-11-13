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اقتصاد

«قمة التنوع في بيئة العمل» تختتم فعالياتها بأبوظبي

«قمة التنوع في بيئة العمل» تختتم فعالياتها بأبوظبي
14 نوفمبر 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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اختُتِمت أمس فعاليات «قمة تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل 2023»، التي أقيمت في «مركز أبوظبي للطاقة».
وشارك في القمة أكثر من 900 شخص، وما يزيد على 100 متحدث دولي وإقليمي ومحلي يمثلون 20 مجالاً صناعياً.
وقالت ديانا وايلد، المؤسس المشارك لمنظمة «50 أوروا»: «تؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل وضمان تكافؤ الفرص للجميع، ونأمل أن يترجم نجاح القمة في تسجيل رقم قياسي في عدد تعهدات تحقيق الشمولية والمساواة في بيئة العمل إلى تطبيق إجراءات فعلية تقود إلى إحداث تغيير حقيقي خلال العام المقبل وحتى القمة المقبلة».
وتحظى «قمة تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل 2023» بدعم «أدنوك»، الشريك الرئيسي لـ «أوروا 50» في مبادرتها الأولى التي أدت إلى تسريع تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات في دولة الإمارات.
من جانبها، قالت فاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في «أدنوك»، رئيس لجنة التوازن بين الجنسين في الشركة: «تلعب المرأة دوراً محورياً في تنفيذ النقلة النوعية التي تشهدها (أدنوك) والتي تهدف للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون، حيث تشغل النساء 20% من المناصب الإدارية العليا في المجموعة».

أبوظبي
الإمارات
أدنوك
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