صفقات معرض دبي للطيران ترتفع إلى 304 مليارات درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجل معرض دبي للطيران 2023، في يومه الثاني صفقات شراء طائرات تجارية بلغت 35.4 مليار درهم (9.65 مليار دولار) قيمة 58 طائرة جديدة طلبتها شركات طيران إقليمية ودولية خلال المعرض، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة طلبيات المعرض لليومين الأول والثاني إلى 304 مليارات درهم (82.8 مليار دولار) قيمة 264 طائرة، لتتجاوز بذلك صفقات الدورة السابقة والبالغة 74 مليار دولار (271.5 مليار درهم).

وشهد المعرض، إعلان «مصر للطيران» الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، أمس، توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وتأتي هذه الصفقة في إطار سعى الناقل الوطني الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي، وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.17 مليار دولار أميركي (نحو 11.6 مليار درهم).

كما وقعت شركة «سكات إيرلاينز» الكازاخية طلبية لشراء 7 طائرات بوينج 737 ماكس 8 بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار أميركي (نحو 3.1 مليار درهم).

كما أعلنت شركة بوينج والخطوط الجوية الإثيوبية، أمس، أن الناقلة وافقت على طلب 11 طائرة 787 دريملاينر 9 بقيمة 3.2 مليار دولار (نحو 11.7 مليار درهم)، إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8 بقيمة 2.43 مليار دولار نحو 8.91 مليارات درهم. وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر 9، و21 طائرة 737 ماكس.

وسجل معرض دبي للطيران 2023 في يومه الأول صفقات شراء طائرات تجارية قياسية، لنحو 206 طائرات بلغت قيمتها الإجمالية 73.2 مليار دولار (268.6 مليار درهم) بقيمة تصل إلى 75.45 مليار دولار، بما يعادل 277 مليار درهم.

وسجلت «طيران الإمارات» طلبيات تشمل 95 طائرة بوينج إضافية ذات جسم عريض، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها. وأعلنت «فلاي دبي» وشركة بوينج الأميركية صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وأعلنت شركتا بوينج وصن إكسبرس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، عن التزامها بشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينج ذات الممر، بقيمة إجمالية. وتشمل الاتفاقية 28 طراز 737-8 و17 طراز 737-10، بقيمة تصل إلى 5.76 مليار دولار، مع خيارات شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

ووقعت الخطوط الملكية الأردنية اتفاقية شراء مؤكدة لأربع طائرات بوينج 787-9، بقيمة 1.17 مليار دولار، فضلاً عن تأكيد شراء طائرتي 787-9، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصال لطائرات 787. كما وقعت «طيران البلطيق» اتفاقية شراء 30 طائرة من طراز A220-300 من شركة إيرباص، بقيمة تصل 2.745 مليار دولار، إلى جانب خيارات شراء 20 طائرة أخرى.

وتقدمت الخطوط الملكية المغربية بشراء بطلبية متكررة لشراء طائرة 787 دريملاينر، وتأكيد طلب طائرتين من طراز 787-9 في سجل طلبياتها، بقيمة 585 مليون دولار.