مجلس «كيو القابضة» يوافق على استحواذات جديدة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

وافق مجلس إدارة شركة "كيو القابضة" على استحواذ الشركة على كامل أسهم "اية دي سي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية" و شركة "أي اتش سي كابيتال القابضة" ، في شركة "مدن العقارية".



كما وافق المجلس خلال اجتماعه الكترونياً على الاستحواذ على كامل أسهم "اية دي سي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية" في 5 شركات مستهدفة هي "أبوظبي الوطنية للمعارض"، "ميزا للاستثمارات"، "الساحل 1 ريستريكتد ليميتد"، و" الساحل 2 ريستريكتد ليميتد"، و" أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد"، بجانب عدداً من قطع الأراضي المحددة.



ووفقاً لبيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، فقد وافق المجلس على إصدار 25.627 مليار من السندات الزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية درهم واحد للسند.

وتتوزع السندات بواقع 17.08 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند، إلى شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية أو أي من الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة وسوف يتم تحويلها إلى 6.328 مليار سهم جديد في الشركة.



كما سيتم إصدار 8.539 مليار سند من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة درهم واحد لكل سند إلى شركة "آي إتش سي كابيتال القابضة" أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة وسوف يتم تحويلها إلى نحو 3.162 مليار سهم جديد في الشركة.وأكد البيان الصادر عن الشركة موافقة مجلس الإدارة، على تحويل السندات إلى أسهم بسعر التحويل 2.7 درهم لكل سند وزيادة رأس المال من 6.855 مليار درهم إلى 16.347 مليار درهم، وذلك بإصدار نحو 9.49 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم، لصالح شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة أي إتش سي كابيتال القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المذكورة.



وأشار البيان إلى موافقة مجلس إدارة "كيو القابضة" على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص والأراضي المزمع إبرامها بين الشركة والبائعين، منوهاً بدعوة شركة "كيو القابضة" الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أو أي تاريخ آخر توافق عليه وزارة الاقتصاد للنظر في قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات الاستحواذ وإصدار السندات وزيادة رأس المال.