828 محطة لـ«أدنوك للتوزيع» بالإمارات والسعودية ومصر

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، اهتمام الشركة بتوسعة شبكة أعمالها محلياً ودولياً، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمار في النمو، وتبني أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، موضحاً أن محفظة «أدنوك للتوزيع» تضم حالياً 828 محطة موزعة على الإمارات والسعودية ومصر، فيما تبحث الشركة فرصاً جديدة للنمو والتوسع في دول أخرى.

وقال اللمكي لـ «الاتحاد»: إن دراسة الفرص الجديدة للتوسع ترتبط بالاهتمام بتوفر معايير محددة تتعلق بالنظام التشريعي والكثافة السكانية والنمو الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال، معرباً عن تفاؤله باستمرار الزخم والنمو خلال العام القادم.

وذكر أن أدنوك للتوزيع واصلت خلال الربع الثالث من العام الحالي، توسعة شبكة محطاتها بافتتاح 12 محطة خدمة جديدة، وذلك بعد افتتاح 16 محطة خدمة في النصف الأول من العام الحالي، ليصل بذلك إجمالي المحطات التي تم افتتاحها خلال 9 أشهر إلى 28 محطة، ما يرفع إجمالي المحطات إلى 828 محطة خدمة منها 585 محطة خدمة في الإمارات والسعودية.

وأضاف أن الشركة أعلنت أن هدفها لعام 2023 يتمثل في إضافة 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة، حيث تواصل الشركة افتتاح المزيد من المحطات قيد التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي. وذكر أن الخطط المستقبلية لمستهدفات العام 2024 يجري مناقشتها حالياً، حيث سيتم الإعلان عنها بداية العام المقبل، مع التركيز على استمرار زخم النمو استناداً إلى الخبرات المكتسبة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الشركة تهتم بالنوعية وليست العدد فقط فيما يتعلق بالمحطات، مع استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تشهد طلباً مرتفعاً، مع توفير خدمات أخرى للتسوق وخدمات الزيوت وغسيل السيارات.

ولفت إلى توسّع شبكة صادرات زيوت «أدنوك فويجر» بإضافة موزعين جدد، ليصل عدد الأسواق التي يتم التصدير لها حالياً إلى 35 دولة حول العالم، لا سيما الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعد الدول الأوروبية وكندا وغيرها، مع مواصلة التوسع للوصول إلى أسواق جديدة.



السوق المصري

وفيما يتعلق باستثمارات الشركة في مصر، أوضح اللمكي أن أدنوك للتوزيع، أكملت مطلع العام الحالي استحواذها من «توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس» على حصة 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، حيث تم الاستحواذ على 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة، وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وذكر أنه خلال الربع الثالث من عام 2023، تم افتتاح أولى ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، ومن المخطط افتتاح 6 محطات خدمة أخرى تابعة لأدنوك للتوزيع في أنحاء مصر بنهاية العام الحالي، موضحاً أنه يتم تحديث المحطات وإضافة العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع تباعاً بشكل تدريجي.



مكافآت أدنوك

وذكر اللمكي أن برنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك» شهد نمواً متواصلاً ليصل عدد المشتركين في البرنامج الآن ما يتجاوز 1.8 مليون عضو، أي بزيادة 14% مقارنة بالربع الثالث من 2022، ما يؤكد ثقة العملاء في البرنامج من خلال المحفزات والتخفيضات التي يتم تقديمها للجمهور.

وأضاف أن الشركة واصلت تحسين القيمة المقدمة لعملائها، حيث قامت مؤخراً بترقية برنامج الولاء الخاص بها من خلال تقديم المستويات الفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تقدم كل منها مجموعة موسعة من المكافآت للعملاء.

وتابع: البرنامج حالياً خاص بعملاء «أدنوك للتوزيع» في الإمارات، فيما تبحث الشركة فرص توسعة البرنامج في المناطق الأخرى التي تعمل بها مثل السعودية ومصر.



زيادة الأرباح

وأكد اللمكي أن ارتفاع صافي أرباح أدنوك للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار)، يمثل أحد أقوى النتائج الربع السنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي.

وأرجع زيادة أرباح الشركة إلى تسجيل الشركة ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)، وبنسبة 5% على أساس ربع سنوي، موضحاً أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالتوسع المستمر لشبكة محطات الشركة وانتعاش النشاط الاقتصادي والتنقل في المنطقة.

وأشار إلى نمو معاملات التجزئة لغير الوقود، والتي تشمل عمليات واحة أدنوك وغسيل السيارات وتغير الزيوت والخدمات المصاحبة وغيرها، بنسبة 14%.

وأشار إلى نجاح الشركة في تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث حققت الشركة خلال السنوات الماضية وفورات جيدة في التشغيل تتعدى 100 مليون دولار، معرباً عن تفاؤله باستمرار الزخم خلال الربع الرابع من العام الحالي، وخلال العام القادم.



خدمات رقمية

وأكد اللمكي اهتمام الشركة بتبني أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية لتوفير خدمات متميزة للعملاء، مشيراً إلى أن «كليك اند كولكت» (Click & Collect) تعد أحدث الحلول الرقمية المبتكرة التي أطلقتها الشركة مؤخراً عبر تطبيق «أدنوك للتوزيع»، وذلك ضمن جهود الشركة لتوفير مستوى متميّز من الخدمة لصالح العملاء وضمان راحتهم.

وأوضح أن خدمة «فل آند غو» للتزويد الذاتي بالوقود التي يتم تقديمها في مجموعة مختارة من المحطات هي الأولى من نوعها، لكونها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



خفض الانبعاثات

أكد المهندس بدر اللمكي تحقيق الشركة عدداً من الإنجازات في إطار التزامها بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية.

وقال اللمكي إن الشركة أعلنت مطلع 2023، عن التزامها بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركة تعمل على تطبيق هذه الخطة من خلال عدة محاور، منها إنتاج طاقة نظيفة بالتعاون مع شركة «إيمرج».