مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي وبنك إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

تبادل مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا (البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا) مذكرة تفاهم ثنائية تهدف إلى إرساء إطار لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في كافة المجالات المشتركة.

وقع المذكرة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا.

ويلتزم الطرفان بموجبها بتعميق العلاقة المشتركة وتعزيز التعاون القائم وتبادل المعلومات في مختلف المجالات، بحيث تشمل الاستقرار النقدي والاحترازي الكلي، والاستقرار المالي، وأنظمة الدفع والابتكار المالي الرقمي، والتمويل الإسلامي والتعاون الفني في بناء القدرات المشتركة، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية والرقابية في نطاق مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «تشكل مذكرة التفاهم أساساً قوياً لتوطيد العلاقات وتعزيز الشراكة المستقبلية بين مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا، وتُسهم في فتح المجال أمام المزيد من فرص الأعمال المشتركة في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية من خلال التعاون الوثيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المصرفية والمالية. نحن واثقون بأن التعاون القائم سيسهم في ترسيخ بيئة مواتية لنمو الأعمال التي تحقق المصالح المشتركة للجانبين، مما يدعم آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويؤدي إلى النمو المستدام في البلدين الصديقين».