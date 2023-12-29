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اقتصاد

«إمباور» تبحث مساهمة نظام تبريد المناطق في خفض الانبعاثات

صورة جماعية لعدد من المشاركين في الاجتماع (من المصدر)
30 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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بحثت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مع مجموعة من أبرز مشغلي قطاع الضيافة في دبي، صياغة خطط جديدة لحماية البيئة بما يواكب مخرجات الدورة التاريخية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الإمارات مؤخراً. 
وتقدم المؤسسة خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة لأكثر من 21% من أيقونات دبي ووجهاتها السياحية والترفيهية، ومنها «برج العرب» و«أتالنتس ذا رويال» و«منتجع شاطئ العنوان» و«هيلتون دبي بالم جميرا» و«فندق الماريوت» و«ذا لانا» التابع لمجموعة «دورشستر» و«جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي»، و«أبراج الإمارات جميرا» و«ذا دورشستر كولكشن ديب» و«فندق جميرا بيتش» و«فندق النسيم جميرا» وغيرها من فنادق فخمة وعالمية. 
وسلطت المباحثات الضوء على سبل حماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام المياه في عمليات تبريد المناطق وأحدث أساليب الصيانة التحضيرية لضمان بناء منظومة كاملة وسلسلة متكاملة وموثوقة ومستدامة في كل مراحل تبريد المناطق وغيرها من المسائل التشغيلية. 
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن النتائج المتميزة لنظام تبريد المناطق ومساهمته في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، يدعم النظام الذي تتبعه المنشآت الفندقية في دبي لاحتساب البصمة الكربونية، ما يعزز من رؤية الحكومة للوصول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى أهمية تبني القطاع أنظمة تبريد المناطق ليكون شريكاً فعالاً في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات.

إمباور
الانبعاثات
تبريد المناطق
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي
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